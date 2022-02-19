Edirne'de asayiş - Son Dakika

Edirne'de üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri Nişancıpaşa Mahallesi'nde şüphelendikleri T.D'nin üzerinde arama yaptı.

Aramada uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili T.D. gözaltına alındı.

Aranması bulunan şüpheli yakalandı

Edirne'de çeşitli suçlardan aranması olan şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri Dilaverbey Mahallesi'nde E.O. ve O.A'yı durdurdu.

"Uyuşturucu madde bulundurmak" ve "hırsızlık" suçlarından aranması olan O.A. ile üzerinde ruhsatsız tabanca bulunduran E.O. gözaltına alındı.

Mazot dolu bidonlar çalındı

Edirne'de mazot dolu bidonları çalınan kişi polise başvurdu

Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan M.H. deposundaki 65 litrelik 6 mazot dolu bidonun yerinde olmadığını fark etti.

M.H. polise şikayette bulundu.