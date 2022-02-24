Edirne'de asayiş - Son Dakika

Edirne'de, düzenlenen operasyonda 10 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli F.A'nın evinde arama yaptı.

Aramada farklı marka ve gramajlarda 10 şişe gümrük kaçağı içki bulundu.

Şüpheli F.A'ya "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan işlem uygulandı.

Baca yangını nedeniyle hasar oluştu

Uzunköprü'de bir evin bacasın çıkan yangın nedeniyle hasar oluştu.

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesinde E.K'ya ait evin bacasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın ekipler tarafından söndürüldü, evde hasar meydana geldi.

Keşan'daki evden hırsızlık

Keşan'da, bir evin soba, set üstü ocak, elektrikli süpürge ve mutfak eşyaları çalındı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde F.Ç'ye ait boş eve kimliği belirsiz hırsız ve hırsızlar girdi.

Evin kapı camının kırıldığını ve bazı eşyaların çalındığını fark eden F.Ç, polise başvurdu.