Edirne'de asayiş - Son Dakika

Edirne'de bir kafeden para çalındı.

Sarıcapaşa Mahallesi'nde kafe işleten G.G.Y. kasadaki paranın yerinde olmadığını fark etti.

İşyerinin güvenlik kamerasını incelediklerinde, bir kişinin kafeye girerek kasadaki parayı aldığı belirlendi.

G.G.Y. hırsızın bulunması için polise başvurdu.

Motosiklet hırsızlığı

Edirne'de bir kişinin motosikleti çalındı.

Talatpaşa Mahallesi Uzunkaldırım Caddesi'ne motosikletini park eden S.G. bir süre sonra aynı yere geldiğinde aracını yerinde bulamadı.

S.G. aracının bulunması için polise başvurdu.

Evden hırsızlık

Keşan ilçesinde bir evden elektronik eşyalar çalındı.

Yenimesçit Mahallesi'nde yaşayan D.S. evine geldiğinde pencerenin açık olduğunu fark etti.

Evini kontrol ettiğinde yatak odasının dağıtılmış olduğunu, salonda bulunan duvara monteli televizyon, monitör ve kamera kayıt cihazının yerinde olmadığını fark eden D.S, polise şikayette bulundu.