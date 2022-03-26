Edirne'de asayiş - Son Dakika

Edirne'de köpeğin ısırdığı kişi, hayvanın sahibinden şikayetçi oldu.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde gezen Y.C. tanımadığı bir kişiye ait köpeği sevmek istedi.

Bu sırada köpeğin ısırması nedeniyle Y.C. yere düştü.

Yaralanan Y.C. köpeğin sahibi hakkında polise şikayette bulundu.

Üzerinde uyuşturucu bulundu

Edirne'de üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1. Murat Mahallesi'nde şüphelendikleri M.D'nin üzerinde arama yaptı.

Aramada 1,59 gram skunk ele geçirildi. şüpheli gözaltına alındı.

Ev eşyaları çalındı

Edirne'de bir evden eşyalar çalındı.

Dilaverbey Mahallesi'nde yaşayan M.C. evine geldiğinde, avizelerinin, su musluklarının, su saatinin, şofbenin, yağlı boya tablolarının, birçok mutfak eşyasının, tamir aletlerinin, bahçe düzenlenmesinde kullandığı aletlerin çalındığını tespit etti.

M.C. eşyalarını çalan kişi ya da kişilerin bulunması için polise başvurdu.

Şehit ve engelliler parkındaki demir ferforjeler çalındı

Keşan ilçesinde şehit ve engelliler parkındaki demir ferforjeler çalındı.

Yenimesçit Mahallesi'ndeki parkın işletmecisi S.S. parktan çalınanların olduğunu tespit ederek polise başvurdu.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada ferforjeleri çalan Y.K'yı el arabasıyla taşırken yakaladı.

Şüpheli gözaltına alındı.