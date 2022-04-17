Edirne'de asayiş - Son Dakika
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Edirne'de asayiş

17.04.2022 10:53
Edirne'de asayiş

Edirne'de bir kişi kayıp kız kardeşinin bulunması için polise başvurdu.

Edirne'de bir kişi kayıp kız kardeşinin bulunması için polise başvurdu.

Y.Ö, polis merkezine giderek kız kardeşi M.Ö'nün evden çıktığını, bir daha da eve dönmediğini belirterek, polisten kızının bulunmasını istedi.

Polis, kayıp kızın bulunması için soruşturma başlattı.

Bisiklet hırsızlığı

Edirne'de bir iş yerinde park halinde bırakılan bisiklet çalındı.

Alınan bilgiye göre, N.D'nin Talatpaşa Mahallesinde iş yerine bıraktığı bisiklet henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

334 sürücüye 220 bin 178 TL ceza

Edirne'de yapılan trafik denetimlerinde 334 sürücüye 220 bin 178 lira ceza kesildi.

Trafik ekiplerince kontrol edilen 913 araçtan 334'ünün sürücüsüne, eksik belge ve kural ihlali nedeniyle 220 bin 178 lira ceza uygulandı.

Kontrollerde, 4 araç da trafikten men edildi.

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Bisiklet, Tragger, Edirne, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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