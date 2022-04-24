Edirne'de asayiş - Son Dakika

Edirne'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.K'nın kullandığı otomobil, 1. Murat Mahallesinde, F.Ç idaresindeki motosiklete çarptı.

Kazada hafif yaralanan F.Ç, Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Evden hırsızlık

Uzunköprü ilçesinde bir evden televizyon ve bazı ev eşyaları çalındı.

Alınan bilgiye göre, S.A'nın Muradiye Mahallesindeki evinden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce dikiş makinası, 2 adet bisiklet, elektrik süpürgesi, mikser, küçük plazma televizyon, çeşme bataryaları, bıçak takımı ve set üstü ocak çalındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

-Evinin önünden köpeği çalındı

Uzunköprü ilçesinde bir kişinin köpeği çalındı.

Uzunköprü Polis Merkezi Amirliği'ne başvuran S.Ç, evinin önünde gezen Buldog cinsi köpeğinin çalındığını belirterek bulunmasını istedi.

Polis ekipleri köpeğin bulunması için çalışma başlattı.

244 sürücüye 144 bin 71 TL ceza

Edirne'de yapılan trafik denetimlerinde 244 sürücüye 144 bin 071 lira ceza kesildi.

Trafik ekiplerince kontrol edilen 1019 araçtan 244'ünün sürücüsüne, eksik belge ve kural ihlali nedeniyle 144 bin 71 lira ceza uygulandı.

Kontrollerde, 1 araç da trafikten men edildi.