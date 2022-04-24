Edirne'de asayiş - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de asayiş

24.04.2022 13:56
Edirne'de asayiş

Edirne'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edirne'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.K'nın kullandığı otomobil, 1. Murat Mahallesinde, F.Ç idaresindeki motosiklete çarptı.

Kazada hafif yaralanan F.Ç, Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Evden hırsızlık

Uzunköprü ilçesinde bir evden televizyon ve bazı ev eşyaları çalındı.

Alınan bilgiye göre, S.A'nın Muradiye Mahallesindeki evinden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce dikiş makinası, 2 adet bisiklet, elektrik süpürgesi, mikser, küçük plazma televizyon, çeşme bataryaları, bıçak takımı ve set üstü ocak çalındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

-Evinin önünden köpeği çalındı

Uzunköprü ilçesinde bir kişinin köpeği çalındı.

Uzunköprü Polis Merkezi Amirliği'ne başvuran S.Ç, evinin önünde gezen Buldog cinsi köpeğinin çalındığını belirterek bulunmasını istedi.

Polis ekipleri köpeğin bulunması için çalışma başlattı.

244 sürücüye 144 bin 71 TL ceza

Edirne'de yapılan trafik denetimlerinde 244 sürücüye 144 bin 071 lira ceza kesildi.

Trafik ekiplerince kontrol edilen 1019 araçtan 244'ünün sürücüsüne, eksik belge ve kural ihlali nedeniyle 144 bin 71 lira ceza uygulandı.

Kontrollerde, 1 araç da trafikten men edildi.

YORUMLAR
500
Edirne'de kamu kurumunun deposundan demir çalan 4 zanlı tutuklandı Edirne'de kamu kurumunun deposundan demir çalan 4 zanlı tutuklandı

Uzunköprü, Bisiklet, Otomobil, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de asayiş - Son Dakika


Son Dakika
13:47 Bayram tatili kaç gün olacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı'na çevrildi
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mesaj: Acıları büyütmek yerine geleceği inşa edelim
12:59 Türkiye'nin Montevideo Büyükelçiliği açıldı! Törene Hüseyin Müftüoğlu'nun gözyaşları damga vurdu
12:46 Oyuncu Taner Ölmez'in kızıyla ilk fotoğrafına yorum yağdı
12:42 Putin'in Ukrayna'dan sonraki hedefinin Moldova olduğu öne sürüldü: Planlar yapmaya başladı
12:04 23 Nisan kutlamalarında Arapça şarkı çalınması tartışma yarattı, Kırşehir Valisi'nden açıklama geldi
11:56 Davada sular durulmuyor! Duruşmada Amber Heard'ün Johnny Depp'i taklit etmesi basında geniş yer buldu
11:48 "Eski AK Partilileri yeniden partiye davet etme" çalışmaları bayramdan sonra başlıyor!
11:20 DEVA Partisi'nin düzenlediği iftar programında yüzlerce kişi birbirine girdi! Sandalyeler havada uçuştu
11:12 Gelin düğün yemininde öyle bir şey söyledi ki, damat neredeyse düğünü iptal edecekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 14:04:19. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de asayiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement