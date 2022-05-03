Edirne'de asayiş - Son Dakika

Edirne'de, şüphe üzerine durdurulan araçta bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler B.T, D.Ş ve D.Ö'nün bulunduğu aracı Havsa girişinde durdurdu.

Araçtaki aramada 11 gram kokain, 3 sentetik ecza ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor.

Trafikte kavga

Kocasinan Mahallesi'nde seyreden iki otomobildeki B.Ö, B.Ç ve E.G, kavga etti.

Karşılıklı hakaret ve tehditlerin olduğu kavga nedeniyle şüpheliler birbirinden şikayetçi oldu.

35 gram uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'de, rutin kontrol gerçekleştiren polis ekipleri 35 gram uyuşturucu ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Selimiye Polis Merkezi Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçtaki aramada 35 gram uyuşturucu ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.

Şüpheliler O.M ve B.K.B. hakkında soruşturma başlatıldı.