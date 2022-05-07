Edirne'de asayiş - Son Dakika
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Edirne'de asayiş

07.05.2022 10:46
Edirne'de asayiş

Edirne'de cep telefonu kaybolan kişi polise başvurdu.

Edirne'de cep telefonu kaybolan kişi polise başvurdu.

Çavuşbey Mahallesi'nde yürüdüğü sırada cep telefonunun yanında olmadığını fark eden G.E., telefonunun bulunması için polise başvurdu.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Kendisini darp eden kişiden şikayetçi oldu

Enez ilçesinde bir kişi kendisini darp edenden şikayetçi oldu.

Enez Limanı'ndaki büfede Ş.K. ve D.O. arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ş.K. darp edildiğini iddia ederek polise başvurdu.

D.O. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Edirne, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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