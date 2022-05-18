Edirne'de asayiş - Son Dakika
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Edirne'de asayiş

18.05.2022 09:19
Edirne'de asayiş

Edirne'de park halindeki 2 bisiklet çalındı.

Edirne'de park halindeki 2 bisiklet çalındı.

Alınan bilgiye göre, S.N.K. ve S.Ü'nün Kocasinan Mahallesi'nde park halinde bıraktığı bisikletler, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cep telefonu çalındı

Edirne'de bir kişinin iş yerinden cep telefonu çalındı.

Alınan bilgiye göre, S.S'nin Menzilahir Mahallesi'ndeki iş yerinden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce cep telefonu çalındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kredi kartından para çekildi

Keşan ilçesinde kredi kartından bilgisi dışında para çekildiğini öğrenen kişi şikayetçi oldu.

Keşan Polis Merkezi Amirliğine başvuran Z.M, kredi kartından bilgisi dışında 18 bin 999 lira çekilerek alışveriş yapıldığını ileri sürdü.

Z.M, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Evden hırsızlık

Uzunköprü'de bir evden bazı ev eşyaları çalındı.

Alınan bilgiye göre, E.K'nin Mescit Mahallesi'ndeki evinden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce televizyon ve bazı ev eşyaları çalındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

207 sürücüye 105 bin 671 lira ceza

Edirne'de yapılan trafik denetimlerinde 207 sürücüye 105 bin 671 lira ceza kesildi.

Trafik ekiplerince kontrol edilen 853 araçtan 207'sinin sürücüsüne, eksik belge ve kural ihlali nedeniyle 105 bin 671 lira ceza uygulandı.

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Kaynak: AA

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