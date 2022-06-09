Babademirtaş Mahallesi'ne aracını park eden S.K. bir süre sonra buraya döndüğünde aracında bıraktığı cep telefonu, kredi kartı, flaş bellek ve evinin anahtarlarını bulamadı.

Kaynak: AA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de asayiş - Son Dakika

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