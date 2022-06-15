Edirne'de asayiş - Son Dakika
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Edirne'de asayiş

15.06.2022 16:20
Edirne'de asayiş

Keşan ilçesinde hırsızlık şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Keşan ilçesinde hırsızlık şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Nazmi Başar Caddesi'ndeki bir depodan 20 musluk batarya takımı ve yaklaşık 60 pisuar vanası çalındı.

Olay yerinde inceleme yapan Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, parmak izinden hırsızlık Y.Y. (15) olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Y.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kombisini çalan kişiden şikayetçi oldu

Edirne'de bir kişi kombisini çalan şüpheliden şikayetçi oldu.

H.A, Çokalca Cami Sokak'taki evinin balkonundan kombisinin yerinde olmadığını fark ederek polise başvurdu.

Polis merkezinde kombisini teslim alan H.A, kombiyi çalan kişiden şikayetçi oldu.

Üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

Edirne'de üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Neboysa Sokak'ta şüphelendikleri S.Y'nin üstünü aradı.

Üzerinden 0.27 gram metamfetamin çıkan şüpheli gözaltına alındı.

YORUMLAR
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15 yaşındaki hırsızı parmak izleri ele verdi 15 yaşındaki hırsızı parmak izleri ele verdi Keşan'da üzerinde ve evinde uyuşturucu hap ele geçen zanlı gözaltına alındı Keşan'da üzerinde ve evinde uyuşturucu hap ele geçen zanlı gözaltına alındı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de asayiş - Son Dakika

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