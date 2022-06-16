Polis ekipleri olayla ilgili aranan O.M ve Ö.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışma sonrası "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Basit yaralama", "Silahla tehdit", "Hakaret" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından aranan F.K'yı Yenimescit Mahallesi'nde yakaladı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de asayiş - Son Dakika

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