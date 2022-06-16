Edirne'de asayiş - Son Dakika
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Edirne'de asayiş

16.06.2022 12:12
Edirne'de asayiş

Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan aranması bulunan şüpheli yakalandı.

Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan aranması bulunan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışma sonrası "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Basit yaralama", "Silahla tehdit", "Hakaret" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından aranan F.K'yı Yenimescit Mahallesi'nde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Çalınan otomobil sahibine teslim edildi

Keşan ilçesinde park halindeki bir otomobilin çalınmasına ilişkin aranan 3 şüpheliden 1'i yakalandı. Çalınan otomobil sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası otomobil hırsızlığına karıştığı iddia edilen E.M'yi yakaladı.

Şüphelinin verdiği ifade doğrultusunda çalınan otomobil, Erikli Sahili'nde terk edilmiş halde bulundu. Otomobil sahibine teslim edilirken şüpheli E.M, gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili aranan O.M ve Ö.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli yakalandı

Keşan ilçesinde "Dolandırıcılık" suçundan aranan şüpheli yakalandı.

Polis ekipleri, Yenimescit Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Otomobilde bulunan şüphelilerden yabancı uyruklu B.G'nin "dolandırıcılık" suçundan arandığı belirlendi.

Şüpheli B.G, gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de asayiş - Son Dakika

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