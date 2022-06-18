Edirne'de asayiş - Son Dakika
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Edirne'de asayiş

18.06.2022 14:37
Edirne'de asayiş

Keşan ilçesinde 9 farklı noktadan internet kablosu çalan 2 şüpheli tutuklandı.

Keşan ilçesinde 9 farklı noktadan internet kablosu çalan 2 şüpheli tutuklandı.

Yenimescit ve Yukarı Zaferiye mahallerindeki 9 farklı noktadan internet kablosu çalınması üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin A.Y (21) ve A.C.Ü (17) olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Keşan'da bir evde yapılan aramada tabanca ve fişek ele geçirildi

Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri C.Y'ye ait evde arama yaptı.

Aramada, 2 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Şüpheli C.Y, gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de asayiş - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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