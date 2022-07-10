Edirne'de asayiş - Son Dakika
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Edirne'de asayiş

10.07.2022 10:09
Edirne'de asayiş

Edirne'de sosyal medya hesabı çalınan kişi polise başvurdu.

Edirne'de sosyal medya hesabı çalınan kişi polise başvurdu.

Alınan bilgiye göre, M.Ç, sosyal medya hesabına girdikten sonra açılan linke tıkladığını daha sonra hesabının çalınarak şüpheli tarafından arkadaşlarına dolandırıcılık içerikli mesajlar atıldığını savundu.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Telefon hırsızlığı

Edirne'de bir kişinin cep telefonu çalındı.

Abdurrahman Mahallesi'nde bir mağazada çalışan F.Y.S, deneme kabini üzerine bıraktığı telefonunun henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındığını belirterek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çamaşır suyu içen çocuk hastaneye kaldırıldı

Edirne'de çamaşır suyu içen çocuk zehirlendi.

Annesinin temizlik yaptığı sırada yanlışlıkla su diye çamaşır suyu içen 3 yaşındaki E.B, yakınları tarafından Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Motosikletten düşen sürücü yaralandı

Edirne'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.B'nin kullandığı motosiklet, Meydan Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada hafif yaralanan B.B, kontrol amaçlı Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.

-Çadırdan hırsızlık

Edirne'de bir kişinin cep telefonu, cüzdanı ve kredi kartları çalındı.

Alınan bilgiye göre, T.G'nin Umurbey Mahallesi'nde yeşillik alana kurduğu çadırın içinden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce cep telefonu, nüfus cüzdanı, ehliyet, kredi kartları ve cumhuriyet altını çalındı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Cep Telefonu, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de asayiş - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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