Edirne'de asayiş uygulamasında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde polisi asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Uygulamada çeşitli suçlardan aranan M.A, İ.H, Y.A ve A.G. ile hakkında "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y, yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Hükümlü S.Y. ise cezaevine gönderildi.
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