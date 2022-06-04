Uygulamada çeşitli suçlardan aranan M.A, İ.H, Y.A ve A.G. ile hakkında "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y, yakalandı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de asayiş uygulamasında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.