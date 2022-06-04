Edirne'de asayiş uygulamasında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de asayiş uygulamasında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

04.06.2022 14:56
Edirne'de asayiş uygulamasında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde polisi asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde polisi asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamada çeşitli suçlardan aranan M.A, İ.H, Y.A ve A.G. ile hakkında "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y, yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hükümlü S.Y. ise cezaevine gönderildi.

???????

YORUMLAR
500
Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa Edirne'de evinde saksıda esrar elde etmek için Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı Edirne'de evinde saksıda esrar elde etmek için Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı
Kaynak: AA

Hisarcık, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de asayiş uygulamasında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:53 İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan CHP açıklaması: CHP'ye rüyasında oy verdiğini gören sağcı gusül abdesti alır
14:46 Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Hamileyken eşiyle birlikte olan kadın, yeniden hamile kaldı
14:42 Shakira, ihaneti affetmedi, 12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile yollarını ayırdı
14:37 Beşiktaş, Norveçli golcü Alexander Sörloth'un transferi için aradığı kaynağı buldu
14:21 Banu Alkan'dan Aleyna Tilki çıkışı: Beni izleyip o kalın belleriyle taklit ediyorlar
14:16 Esra öğretmen, öğrencilerin eksikleri için yetkililere seslenmişti 40 gönüllü öğrencilerin yüzlerini güldürdü
14:10 Fenerbahçe bu sezon Moussa Dembele ile tekrar görüşmelere başladı
13:50 Kurt ve kangal dağlık alanda karşı karşıya geldi! Kurdun direnişi izleyenleri mest etti
13:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zam açıklaması: Her kesimden vatandaşın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacağız
12:57 Kılıçdaroğlu'nun SADAT iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi: Külliye'de görüşme oldu ama evlerinde görüşmedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 15:02:18. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de asayiş uygulamasında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement