Edirne'de asfalt şantiyesinden tarlalara akan zifti temizleme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Edirne'de asfalt şantiyesinden tarlalara akan zifti temizleme çalışmaları devam ediyor

08.04.2022 10:25
Edirne'de asfalt şantiyesinden tarlalara akan zifti temizleme çalışmaları devam ediyor

Edirne'de asfalt şantiyesinde bulunan havuzdaki sızıntı nedeniyle ekili alanlara yayılan zifti temizleme çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

Edirne'de asfalt şantiyesinde bulunan havuzdaki sızıntı nedeniyle ekili alanlara yayılan zifti temizleme çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

Dün başlanan çalışmalarda zift tabakasının pek çoğu temizlenmişti, çalışmalar bugün de devam ediyor. Şantiyede görevli işçiler tarafından tarım arazilerinden iş makineleri yardımıyla toplanan zift, kamyonlara yükleniyor. Bazı işçiler de arazide kalan küçük zift parçalarını elle topluyor.

Tarım arazilerindeki çalışmaların sona ermesinin ardından dere yatağındaki zift temizlenecek. Çalışmaların bugün tamamlanması bekleniyor.

Araziden toplanan zift tabakaları tesiste depolanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince ziftten alınan numune de analiz için TÜBİTAK'a gönderildi. Analiz sonucuna göre ziftin bertaraf yöntemi belirlenecek.

-Siyasiler tepki gösterdi

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ÇED raporu olmadan faaliyet gösteren tesisin denetlenmemesine tepki gösterdi. Tesisin Edirne Belediyesi mücavir alanında olduğunu belirten Aksal, "Şaka gibi. 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış' misali. CHP'li Edirne Belediyesinin mücavir alanında ÇED raporu almadan faaliyet göstermesine izin verdiği asfalt şantiyesi patlıyor. Tarım arazileri zift altında kalıyor. Yakındaki dere zift akıyor. CHP Milletvekili TBMM'de firmanın ÇED raporu olmadan nasıl faaliyet gösterdiğini sorguluyor. CHP'li İl Genel Meclis Başkanı 'Burası Afrika'da bir ülke değil, burası Edirne ÇED izni almadan, ben yaptım oldu mantığıyla hareket edilemeyeceğini' söylüyor. Peki Edirne Belediyesi ne diyor?" ifadelerini kullandı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da yaptığı açıklamada Edirne'nin bu durumu hak etmediğini dile getirerek "CHP'li belediyelerin çevre katliamı bitmek bilmiyor. Uzunköprü Belediyesinin atık arıtma tesisi skandalından sonra şimdi de Edirne Belediyesi'nin ÇED raporu olmadan faaliyetine göz yumduğu tesis, ziftlerini tarım arazisine akıttı! Tüm hemşerilerime geçmiş olsun." değerlendirmesini yaptı.

İki gün önce Hasanağa köyü yakınlarındaki bir şantiyede, dün, asfalt yapımında kullanılan ziftin depolandığı havuzun duvarının yıkılması sonucu çevredeki tarım arazilerinin bir bölümü ziftle kaplanmıştı.

Şirketin ÇED raporu olmadan faaliyet gösterdiği açıklanmıştı.

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Çevresel Etki Değerlendirme, Edirne Belediyesi, Edirne, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de asfalt şantiyesinden tarlalara akan zifti temizleme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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