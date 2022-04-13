Edirne'de asfalt şantiyesinden tarlalara akan zifti temizleme çalışması yarın tamamlanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de asfalt şantiyesinden tarlalara akan zifti temizleme çalışması yarın tamamlanacak

13.04.2022 14:33
Edirne'de asfalt şantiyesinden tarlalara akan zifti temizleme çalışması yarın tamamlanacak

Edirne'de asfalt şantiyesinde bulunan havuzdaki sızıntı nedeniyle ekili alanlara yayılan zifti temizleme çalışmalarının yarın sona ermesi planlanıyor.

Edirne'de asfalt şantiyesinde bulunan havuzdaki sızıntı nedeniyle ekili alanlara yayılan zifti temizleme çalışmalarının yarın sona ermesi planlanıyor.

Hasanağa köyü yakınlarında depolandığı havuzda meydana gelen sızıntıyla bölgeye yayılan ziftin temizlik çalışmalarında sona gelindi.

İş makineleri tarım alanlarına yayılan ziftin ardından, dere yatağındaki çalışmalarını da tamamladı.

Bölgedeki zift kırıntıları işçiler tarafından elle toplanıyor.

Temizlik çalışmalarının yarın tamamlanması planlanıyor.

Edirne'de 6 Nisan Çarşamba günü asfalt yapımında kullanılan ziftin depolandığı havuzun duvarının yıkılması sonucu çevredeki tarım arazilerinin bir bölümü ziftle kaplanmıştı.

Havuzdan sızmaya başladığı anlarda hava ve toprağın sıcaklığının düşük olması nedeniyle mika şeklinde donan ve akması belli bir noktada duran yaklaşık 1500 ton zift, yarısı ekili 10 dönümlük alana bir hat şeklinde yayılmıştı.

Firmanın ÇED raporu olmadan faaliyette bulunduğu belirlenmiş, toplanan ziftten alınan numune TÜBİTAK'a gönderilmişti.

Firmanın faaliyeti durdurulmuştu.

YORUMLAR
500
Çevreyi zifte bulayan şantiyenin çalışmaları durduruldu Çevreyi zifte bulayan şantiyenin çalışmaları durduruldu Edirne'de deposundan tarım arazilerine zift yayılan şirketin faaliyetleri durduruldu Edirne'de deposundan tarım arazilerine zift yayılan şirketin faaliyetleri durduruldu

Edirne, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de asfalt şantiyesinden tarlalara akan zifti temizleme çalışması yarın tamamlanacak - Son Dakika


Son Dakika
14:30 Yabancı uyruklu gençlerle ilgili yeni bir skandal! Gittikleri mekanlarda garson kızların görüntülerini çekip, sosyal medyadan paylaştılar
14:23 Uykudaki baldızını hamile bıraktığı iddia edilen enişte tahliyesini talep etti: Eşim dışarıda mağdur
14:21 Canlı yayında gözler önüne serdi! Market ile üretici arasındaki fiyat farkı yürek burktu
14:17 İçişleri Bakanlığı açıkladı: Türk vatandaşı olmanın bedeli 400 bin dolara çıkarıldı
14:17 Gitsin diye bekleniyordu! Zajc aldığı teklifle kariyerinin en yüksek kazancına ulaşacak
14:12 Rus birliklerinin hedefi olan Mariupol alarm veriyor: Teslim olmaktan başka çaremiz yok
13:57 Bomba görüşme! Dünya yıldızı James Rodriguez'in yolu bu kez Süper Lig
13:46 Saadet liderinden "bizim adayımız" açıklaması: Devlet malına yetim malına sahip çıkar gibi sahip çıkacak biri olacak!
13:31 Fenerbahçe, savaş mağduru çocuklara destek vermek için Ukrayna ekibi Shakhtar'la maç yapacağını duyurdu
13:22 CHP'li Kaya, Bakan Soylu'ya sordu: 15 bin Suriyelinin Bartın'a getirilerek ikametlerinin onaylatıldığı iddiaları doğru mu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 14:39:36. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de asfalt şantiyesinden tarlalara akan zifti temizleme çalışması yarın tamamlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement