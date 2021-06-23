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Edirne'de aşılamada rekor - Son Dakika

Edirne'de aşılamada rekor

23.06.2021 09:40

Edirne'de aşılamada rekor En az vaka görülen 5'inci il olan Edirne'de nüfusun yüzde 50'sinden fazlası aşılandı Türkiye'de nüfusa oranla en çok Kovid-19 aşısının yapıldığı il olan Edirne'de, nüfusunun yüzde 50'sinden fazlası aşılandı.

Edirne'de aşılamada rekor

En az vaka görülen 5'inci il olan Edirne'de nüfusun yüzde 50'sinden fazlası aşılandı

EDİRNE - Türkiye'de nüfusa oranla en çok Kovid-19 aşısının yapıldığı il olan Edirne'de, nüfusunun yüzde 50'sinden fazlası aşılandı. 407 bin 763 nüfuslu Edirne'de, birinci doz aşısını yaptıranların sayısı 209 bin 878 oldu.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Edirne'de de, Kovid-19 aşı çalışmaları başarıyla devam ediyor. Kovid-19 aşısını en fazla uygulayan illerin başında gelen Edirne, toplumsal bağışıklık hedefine hızla ilerliyor. Günlük yaklaşık 10 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapılan Edirne'de, bugün saat 08.45 itibariyle birinci doz aşısını yaptıranların sayısı 209 bin 878 oldu. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı da 122 bin 005'e ulaştı. Toplam yapılan aşı sayısı 331 bin 883 oldu.

Mobil aşı uygulamasına yoğun ilgi

Edirne'de fabrikada mobil ekiplerle yerinde Kovid-19 aşı uygulaması hızla devam ediyor. Bu kapsamda, fabrikalarda çalışanlar da mobil ekipler aracılığıyla yerinde aşılanıyor. Yönetiminin talebi üzerine fabrika içinde aşı odasına dönüştürülen yere gelen aşı ekibi, gerekli bilgilendirmenin ardından randevusu bulunan işçilere aşılarını yaptı. Fabrika personellerinden Özlem Kılıç, mobil aşı uygulamasının çok güzel bir proje olduğunu belirterek, vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

Edirne, en az vaka görülen 5'inci il

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün açıkladığı, her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı verilerine göre, Türkiye'de en az vakaya sahip 5'inci il olan Edirne'de, haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide 12,51 oldu.

Koronavirüs, Fabrika, Türkiye, Edirne, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Edirne'de aşılamada rekor - Son Dakika


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