Edirne'de aşırı alkolü sürücü otomobile çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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Edirne'de aşırı alkolü sürücü otomobile çarptı: 3 yaralı

04.05.2022 09:15

Edirne'de aşırı alkolü sürücü otomobile çarptı: 3 yaralı Edirne'de aşırı alkolü sürücünün bayram dönüşüne geçen ailenin otomobiline çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edirne'de aşırı alkolü sürücü otomobile çarptı: 3 yaralı

EDİRNE - Edirne'de aşırı alkolü sürücünün bayram dönüşüne geçen ailenin otomobiline çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı karayolunun Süloğlu yol ayrımında bulunan dönüş kavşağında meydana geldi. Daha önceden de alkolden ehliyetinin 6 ay süreyle alındığı öğrenilen ve 3,20 promil alkollü olan Erol K. yönetimindeki 22 EL 092 plakalı otomobil, bayram dönüşüne geçen Mehmet Sürer'in idaresindeki 22 ABV 355 plakalı otomobiline, daha sonra da yön tabelasına çarptı. Meydana gelen kazada aynı aileden Yasemin Sürer, Nur Sürer ve Elif Nur Sürer (anne) yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis sağlık ekipleri tarafından yaralan 3 kişiye yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Alkol ölçümü yapan polis ekipleri, sürücü Erol K'nın 3,20 promil alkol aldığını tespit etti. Alkolü sürücü, kazayı nasıl yaptığını hatırlamadığını söyledi.

Edirne'de aşırı alkolü sürücü otomobile çarptı: 3 yaralı
Edirne'de aşırı alkolü sürücü otomobile çarptı: 3 yaralı
Edirne'de aşırı alkolü sürücü otomobile çarptı: 3 yaralı
Edirne'de aşırı alkolü sürücü otomobile çarptı: 3 yaralı

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Hamzabeyli Sınır Kapısı, Süloğlu, Bayram, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de aşırı alkolü sürücü otomobile çarptı: 3 yaralı - Son Dakika


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