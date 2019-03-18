Son Dakika Haberleri: Edirne'de Askeri Araç Kaza Yaptı: 3'ü Asker 4 Kişi Yaralandı

Edirne'de Askeri Araç Kaza Yaptı: 3'ü Asker 4 Kişi Yaralandı

27 dakika önce

Edirne'de askeri araç kaza yaptı: 3'ü asker 4 kişi yaralandıEDİRNE - Edirne'nin Meriç ilçesinde jandarma aracının yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 astsubay, 2 er ve araç içinde bulunan bir mahkum yaralandı.

Edirne'de askeri araç kaza yaptı: 3'ü asker 4 kişi yaralandı

EDİRNE - Edirne'nin Meriç ilçesinde jandarma aracının yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 astsubay, 2 er ve araç içinde bulunan bir mahkum yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Meriç- Uzunköprü karayolunda meydana geldi. Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri, Uzunköprü ilçesine giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıktı. Kaza da, araç içerisinde bulunan 1 astsubay, 2 er ve bir mahkum yaralandı. Yaralılar, 112 acil sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesine getirildi. Yaralıların tedavileri sürerken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Araç da bulunan mahkumun Uzunköprü Adliyesine mahkeme için getirildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:37 Kaynak: İHA

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