Son Dakika Haberleri: Edirne'de Askeri Araç Kaza Yaptı: 4 Yaralı

Edirne'de Askeri Araç Kaza Yaptı: 4 Yaralı

1 saat önce

Edirne'nin Meriç ilçesinde jandarma aracının yoldan çıkması sonucu 1 astsubay, 2 er ve araç içinde bulunan bir mahkum yaralandı.

Edirne'de Askeri Araç Kaza Yaptı: 4 Yaralı, System.String[]
Edirne'nin Meriç ilçesinde jandarma aracının yoldan çıkması sonucu 1 astsubay, 2 er ve araç içinde bulunan bir mahkum yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Meriç-Uzunköprü karayolunda meydana geldi. Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri, Uzunköprü ilçesine giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıktı. Kaza da araç içerisinde bulunan 1 astsubay, 2 er ve bir mahkum yaralandı. Yaralılar, 112 acil sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesine getirildi. Yaralıların tedavileri sürerken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Araçta bulunan mahkumun Uzunköprü Adliyesine mahkeme için getirildiği öğrenildi.

(Sercan Ülgen/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:36 Kaynak: İHA

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