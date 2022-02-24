Edirne'de, askeri yasak bölgede 2 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de, askeri yasak bölgede 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

24.02.2022 15:27
Edirne'de, askeri yasak bölgede 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ şüphelisi, askeri yasak bölgede yakalandı.

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ şüphelisi, askeri yasak bölgede yakalandı.

Güvenlik güçleri, Meriç'te 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri M.B. ve D.A.'yı yakaladı. Şüphelilerin 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan istinafta dosya kayıtlarının olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.


YORUMLAR
500
Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan iki FETÖ şüphelisi yakalandı Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan iki FETÖ şüphelisi yakalandı Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi tutuklandı Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Meriç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne'de, askeri yasak bölgede 2 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
15:25 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Nalan, Cana'nın canına okuyor
15:19 Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! 2 ölü, 8 yaralı
15:15 Çok sayıda sivil vatandaş hayatını kaybetti! Askeri harekat Başkent Kiev'e kadar ilerledi
15:13 Şükran Ovalı'nın üvey kardeşi: 6 yıldır annemi arayıp sormadı
14:55 Kremlin'den açıklama: Operasyonun amacı Ukrayna'yı Nazizm'den arındırma! Ne kadar süreceğine Putin karar verecek!
14:46 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı buğdayı da vurdu! Bütün dünyada ekmek daha pahalı satılacak
14:41 Erdoğan'dan Ukrayna açıklaması: Rusya'nın harekatı kabul edilemez, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz!
14:32 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya'ya 100 savaş uçağıyla gözdağı verdi!
14:29 Kiev'de ikinci patlama sesi duyuldu! Sivil halk akın akın kaçıyor
14:20 Rusya - Ukrayna gerilime Kremlin'den açıklama: İşgal yok, operasyon hedefe varana kadar sürecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 15:33:54. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de, askeri yasak bölgede 2 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement