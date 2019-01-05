Edirne'de Askeri Yasak Bölgede 2 Kişi Yakalandı
35 dakika önce
Edirne'de askeri yasak bölgeye giren 2 kişi gözaltına alındı.
Edirne
'de askeri yasak bölgeye giren 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Uzunköprü
ilçesine bağlı Gemici köyü yakınlarında, Şehit Astsubay Sait Türkmenoğlu Hudut Karakolu
askerleri 1. Derece Askeri Yasak Bölgede 2 şüpheli tespit etti.
Askeri yasak bölgede yakalanan İ.İ ve M.U gözaltına alındı.
Cumhuriyet savcısının talimatı ile şüphelilerden M.U. yaşının küçük olması nedeniyle çocuk esirgeme kurumuna teslim edildi, İ.İ ise serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:45 Kaynak: AA
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