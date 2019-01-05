Son Dakika Haberleri: Edirne'de Askeri Yasak Bölgede 2 Kişi Yakalandı

Edirne'de Askeri Yasak Bölgede 2 Kişi Yakalandı

35 dakika önce

Edirne'de askeri yasak bölgeye giren 2 kişi gözaltına alındı.

Edirne'de Askeri Yasak Bölgede 2 Kişi Yakalandı, System.String[]
Edirne'de askeri yasak bölgeye giren 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Uzunköprü ilçesine bağlı Gemici köyü yakınlarında, Şehit Astsubay Sait Türkmenoğlu Hudut Karakolu askerleri 1. Derece Askeri Yasak Bölgede 2 şüpheli tespit etti.

Askeri yasak bölgede yakalanan İ.İ ve M.U gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcısının talimatı ile şüphelilerden M.U. yaşının küçük olması nedeniyle çocuk esirgeme kurumuna teslim edildi, İ.İ ise serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:45 Kaynak: AA

Uzunköprü, Edirne, Güncel
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