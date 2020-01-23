Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanan Yunan askerlerinin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanan Yunan askerlerinin yargılanmasına devam edildi

7 saat önce

Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı'ndaki karakolda görevli Teğmen Aggelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitros Kouklatzis hakkında "askeri yasak bölgeye girme" suçlamasıyla açılan davanın ikinci duruşması görüldü.

Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanan Yunan askerlerinin yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı'ndaki karakolda görevli Teğmen Aggelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitros Kouklatzis hakkında "askeri yasak bölgeye girme" suçlamasıyla açılan davanın ikinci duruşması görüldü.

Edirne 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Teğmen Mitretodis ile Astsubay Çavuş Kouklatzis katılmadı. Sanıkların Edirne Barosuna kayıtlı avukatları Hakan Yalçıntuğ ve Selin Özel salonda hazır bulundu.

Duruşmayı Yunanistan'ın Edirne Konsolosu Sotiria Theocharidi de takip etti.


Sanık Mitretodis'in avukatı Yalçıntuğ ile sanık Kouklatzis'in avukatı Özel, askerlerin olay günü zeminin karla kaplı olması yüzünden sınırı geçtiklerini fark etmediklerini savunarak, suç unsurlarının oluşmadığını öne sürdü.

Mahkeme, sanıklar ile olay yerindeki askerlerin tanık olarak dinlenmesine, olay yerinin askeri yasak bölge olup olmadığına ilişkin bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

5,5 ay tutuklu kalan sanıklar tahliye edilmişti


1 Mart 2018'de 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı sınır birliği ekipleri, devriye sırasında Pazarkule yakınlarında Yunan ordusuna mensup teğmen ve astsubay çavuş rütbelerindeki iki askeri, askeri yasak bölgede yakalamıştı. Tüfeklerine el konulan askerler, Edirne Jandarma Komutanlığına teslim edilmişti.

İki asker, "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. "Askeri yasak bölgeye girmek" suçundan tutuklanan askerler, 14 Ağustos'ta tahliye edilmişti.

Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:10 Kaynak: AA
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