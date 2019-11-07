Son Dakika Haberleri: Edirne'de "Askıda okul kıyafeti" kampanyası 91 öğrencinin yüzünü güldürdü
Son Dakika Güncel Edirne'de 'Askıda okul kıyafeti' kampanyası 91 öğrencinin yüzünü güldürdü

Edirne'de "Askıda okul kıyafeti" kampanyası 91 öğrencinin yüzünü güldürdü

7 saat önce

Edirne Çocuk Hakları Derneği tarafından, maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin okul kıyafetlerini temin etmek amacıyla başlatılan "Askıda okul kıyafeti" kampanyasında 91 öğrencinin ihtiyacı karşılandı.

Edirne'de

Edirne Çocuk Hakları Derneği tarafından, maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin okul kıyafetlerini temin etmek amacıyla başlatılan "Askıda okul kıyafeti" kampanyasında 91 öğrencinin ihtiyacı karşılandı.

Derneğin başkanı Nebahat Çavuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında kentte okul kıyafetleri satan bir mağazayla iş birliği yaptıklarını ve hayırsever vatandaşların öğrencilerin eğitimine katkı amacıyla 16 bin 940 liralık bağışta bulunduğunu belirtti.

İki yıl önce başlatılan kampanyanın başarıyla sürdürüldüğünü, ihtiyaç sahibi çocukların okullardaki yöneticiler vasıtasıyla tespit edildiğini anlatan Çavuş, şunları kaydetti:

"Çocuklar ebeveynleri veya görevli öğretmenleriyle bedenlerine uyan giysilerini mağazadan teslim aldılar. Kampanyaya Edirnelilerin yaptığı 16 bin 940 lira katkı karşılığı 91 çocuğun okul forması, eşofman ve kaban gibi giyim ihtiyaçları karşılandı. Kampanyada gerçekten ihtiyacı olan ve okula devam eden öğrencilerin, giysiyi deneme keyfini yaşayarak, rencide olmaksızın ihtiyaçlarının karşılanması hedeflendi. Çocukların isimleri, fotoğrafları katkı yapanlar dahil hiç kimseyle paylaşılmadı. Çocuk haklarını önemseyen kişileri üye veya gönüllü olarak beraber çalışmaya davet ediyoruz."

Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:40 Kaynak: AA
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