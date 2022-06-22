Edirne'de ata çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de ata çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

22.06.2022 22:56
Edirne'de ata çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Edirne'de başıboş ata çarpan kamyonetin sürücüsü hafif yaralandı, at telef oldu.

Edirne'de başıboş ata çarpan kamyonetin sürücüsü hafif yaralandı, at telef oldu.

İsmail Gaziyiz'in kullandığı 22 DE 200 plakalı kamyonet, Barutluk Mahallesi, Maslahattin Sokak'ta ata çarptı. At telef oldu, sürücü hafif yaralandı.

Sürücünün tedavisi ambulansta yapıldı.

Kazanın olduğu yolda trafik tek şeritten sağlanırken polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Telef olan at, Edirne Belediyesi ekiplerince kepçe yardımıyla bir kamyona konularak kaldırıldı.

Sürücünün oğlu Murat Gaziyiz, başıboş çok sayıda atın trafiği tehlikeye düşürdüğünü söyledi.

Babasının kullandığı aracın önüne atın aniden çıktığını belirten Gaziyiz, "Babam aniden yola çıkan atı görememiş. Arabada hasar oluştu. Verilmiş sadakamız varmış. Yollarda gezen atların toplatılmasını istiyoruz. Motosikletle ve otomobille geçiyoruz buradan, önümüze çıkıyorlar, trafikte tehlike oluşturuyorlar." dedi.

YORUMLAR
500
Edirne'de Hudut Kartalları FETÖ ve PKK şüphelisi 4 şüpheliyi yakaladı Edirne'de Hudut Kartalları FETÖ ve PKK şüphelisi 4 şüpheliyi yakaladı Son dakika gündem: Edirne'de evinin bahçesinde Hint keneviri bulunan şüpheli gözaltına alındı Son dakika gündem: Edirne'de evinin bahçesinde Hint keneviri bulunan şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: AA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de ata çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:54 Suna Koçal, Ukraynalı mülteci çocuklar ile bir araya gelerek ebru sanatı yaptı
22:43 Fatih Terim'den romantik paylaşım! 40. evlilik yıldönümünde eşine övgü dolu sözler dizdi
22:27 6 ay görevde kalan Başbakan Kiril Petkov'un koalisyon hükümeti, düştü
21:59 Marmaris'teki yangın sabotaj mı? Bakan Kirişçi, bu ihtimali güçlendiren iki detayı paylaştı
21:49 Marmaris'te çıkan orman yangınıyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi: Gece görüşlü helikopterler 4 Temmuz'da envantere giriyor
20:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Selman'ın görüşmesi bitti! 2 saat süren toplantı sonrası ortak bildiri yayınlandı
20:50 Bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi
20:37 Bakan Soylu, "Beni zoom'layarak izlemiş" dedi, İBB çalışanın işine son verildiği bildirildi
19:55 Düzce'de yaşanan kazada araç hurdaya döndü! Sürücü ise yaralandı
18:33 Togg, 43 yeni iş pozisyonu için ilan açtı! Aranan özellikler sıralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 23:00:44. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de ata çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement