Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu "Atatürk'ün Edirne'ye Gelişi Yıl Dönümü" konseri verecek.
Topluluktan yapılan açıklamaya göre, sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk yönetiminde verilecek konser yarın 18.00'da gerçekleşecek.
Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 91. yılı dolayısıyla topluluğun Kaleiçi semtindeki binasında gerçekleşecek konsere girişler ücretsiz olacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Atatürk'ün kente gelişinin yıl dönümü kapsamında konser düzenlenecek - Son Dakika