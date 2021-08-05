ATM'ye yerleştirdiği düzenekle para çeken zanlı yakalandı - Son Dakika

Kocasinan Mahallesi 6. Sokak'ta yakalanan şüpheli E.S'nin (48) üst aramasında, kart sıkıştırma düzeneği, bir müştekiye ait banka kartı ve bir miktar para ele geçirildi.

Muammer Aksoy Caddesi Baca mevkisinde bir ATM'ye banka ve kredi kartı sıkıştırma düzeneği yerleştirildiği bilgisi üzerine Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

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