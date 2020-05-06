Edirne'de av tüfeğiyle 5 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de av tüfeğiyle 5 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Çavuşbey Mahallesi'nde, çıkan kavgada 5 kişiyi av tüfeğiyle yaraladıktan sonra gözaltına alınan M.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bir hafta önce Çavuşbey Mahallesi'nde, çıkan kavgada M.Ş, av tüfeğiyle 5 kişiyi yaralamış, olayın ardından kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.