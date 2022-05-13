Edirne'de Avrupa Günü konserinde şarkılar Türkçe ve Yunanca seslendirildi - Son Dakika
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Edirne'de Avrupa Günü konserinde şarkılar Türkçe ve Yunanca seslendirildi

13.05.2022 22:12
Edirne'de Avrupa Günü konserinde şarkılar Türkçe ve Yunanca seslendirildi

Edirne'de Avrupa Günü etkinlikleri kapsamında "Birlik, Barış ve Dayanışma" konseri düzenlendi.

Edirne'de Avrupa Günü etkinlikleri kapsamında "Birlik, Barış ve Dayanışma" konseri düzenlendi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) AB Bilgi Merkezi ve Yunanistan Edirne Konsolosluğu iş birliğinde Tarihi Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nda düzenlenen konserde, Yunan şarkıcılar Elsa Mouratidou ve Athanasios Bılilis sahne aldı.

ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, yaptığı konuşmada, etkinliğin birlik ve dayanışma içinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Sınırların ve mesafelerin insanları birbirinden ayırmadığını belirten Zıpkınkurt, "Yunan dostlarımızla böyle anlamlı bir mesaj için buluşmak bizleri memnun etti. Biz aynı değerleri paylaşan, hikayeleri birbirinden ayrılmayan iki milletiz. İş birliklerimiz artarak devam edecek." dedi.

Yunanistan'ın Edirne Konsolosu Aris Radiopulos da kendisinin de bir müzikolog olduğunu belirterek, anlamlı bir konserde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Türk ve Yunan halkının aynı müziklerle duygulandığını ifade eden Radiopulos, "Yunanistan veya Türkiye'nin eski ve yeni müziği veya sözleri, komşu ülkeden gelen çok sayıda şarkının olması, iki halk arasında günlük yaşamda canlı temasın olduğunun kanıtıdır." diye konuştu.

Mouratidou ve Bılilis, "Sarı Kanaryam", "Ada Sahillerinde" ve "Senden Başka" gibi şarkıları Türkçe ve Yunanca seslendirdi.

Konsere, Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Borislav Dimitrov, ETSO Meclis Başkanı Emre Alp, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

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Kaynak: AA

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