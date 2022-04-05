Edirne'de Avukatlar Günü kutlandı - Son Dakika

Edirne'de, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören, çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Edirne Barosu Başkanı Tacettin Sivrikaya, avukatların toplumsal barışın teminatı olduğunu söyledi.

Avukatların hukuk ve adalet arayışında önemli rol oynadığını belirten Sivrikaya, "Avukatın olmadığı bir toplumda adaletten, adaletin gerçekleşmediği bir toplumda barıştan bahsetmenin mümkün olmadığını düşünüyorum." dedi.

Sivrikaya, avukatlar olarak adaletin gerçekleşmesi için bıkmadan, usanmadan, hukuktan ayrılmadan sabırla mücadele edeceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz avukatlar, barış ve adalet yolunda yürümeye devam edeceğiz. Yolumuz, 'yurtta barış dünyada barış' diyen, bundan 86 yıl önce üstün öngörüsü ve barışa olan inancıyla, mimarı olduğu Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile bugün Karadeniz'in kan gölü olmasını önleyen, gözü ve yüreği halen üzerimizde olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur."

Edirne Barosu Kamu Avukatları Komisyonu açıklaması

Edirne Barosu Kamu Avukatları Komisyonu da avukatların özlük haklarının iyileştirilmesiyle ilgili Edirne Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Komisyon Başkanı Özden İpçi, kamu avukatlarının kamu adına görev yaptıklarını, kamunun taraf olduğu tüm davalarda devleti savunup, devlet yararını korumak için çalıştığını ifade etti.