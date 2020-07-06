Edirne'de avukatlar yürüyüş düzenledi - Son Dakika

Edirne'de avukatlar yürüyüş düzenledi

Edirne'de avukatlar yürüyüş düzenlediEDİRNE'de avukatlık kanun teklifinin TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından avukatlar yürüyüş düzenledi.

Edirne'de avukatlar yürüyüş düzenledi

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EDİRNE'de avukatlık kanun teklifinin TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından avukatlar yürüyüş düzenledi.

Edirne Barosu Başkanı Alper Pınar'ın da bulunduğu yaklaşık 50 kişilik grup, avukatlık kanun teklifinin komisyonda kabul edilmesinin ardından yürüyüş düzenledi. Edirne Valiliği'nden yürüyüş için izin alan grup trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde toplandı. Avukatlar, üzerlerinde cübbeleri ve ellerinde 'Çoklu baroya hayır' yazılı dövizlerle, yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Atatürk Anıtı'na yürüdü.

Edirne Barosu Başkanı Alper Pınar, burada yaptığı açıklamada avukatlık kanun teklifinin bugün saat 03.00 sıralarında TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildiğini söyledi. Pınar, Artık, teklifin bu hafta çarşamba ya da perşembe günü itibarıyla meclis genel kuruluna gelmesi bekleniyor. Burada şunu açıkça ifade etmek isterim. Çoklu baronun Edirne Barosu'nu ilgilendirip ilgilendirmemesi bakış açımız değildir. Esasen bu teklif tam da bizi ilgilendirmekte, hukuk sistemimizi, yargıyı ve savunmayı doğrudan etkilemektedir. Sürecin başından bu yana da itirazlarımızı dile getiriyoruz. Bir önemli hususta başka hiçbir meslek örgütüne verilmeyen, hukukun üstünlüğü ile insan haklarını savunmak ve korumak yetki ve görevidir. Meseleye bu bakış açısı ile bakıldığında, yapılmak istenen değişikliklerin daha dikkatle değerlendirilmesi gerekmektedir

Alper Pınar, kanun teklifinin yasalaşması halinde geri dönüşü olmayan sorunlarla karşı karşıya kalınacağını öne sürdü.

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 16:44 Kaynak: DHA

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