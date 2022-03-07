Son dakika haberi: Edirne'de aynı saatte meydana gelen 2 ayrı kazada sürücülerin kaçması şaşırttı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Edirne'de aynı saatte meydana gelen 2 ayrı kazada sürücülerin kaçması şaşırttı

07.03.2022 09:14

Son dakika gelişmesine göre Edirne'de aynı saatte meydana gelen iki ayrı trafik kazasında kaçan sürücülerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edirne'de aynı saatte meydana gelen iki ayrı trafik kazasında kaçan sürücülerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilk kaza Kırklareli Kavşağı'ndan meydana geldi. Kırklareli-Edirne istikametine seyir halinde olan 22 DA 379 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarına uçtu. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri kaza yapan sürücünün yerinde olmadığını tespit etti. Sürücünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

İkinci kaza ise Edirne- Lalapaşa istikametinde meydana geldi. Kapıkule'ye dönüş yolu mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 22 ACA 609 plakalı otomobil, bariyerlere ok gibi saplandı. Araç içerisindeki sürücünün olay yerinden kaçtığı belirtildi. Araçlar bulunduğu yerden çekici vasıtası ile kaldırılırken, polis ekipleri her iki kazada kaçan otomobil sürücülerini yakalamak için çalışma başlattı. - EDİRNE

Son dakika haberi: Edirne'de aynı saatte meydana gelen 2 ayrı kazada sürücülerin kaçması şaşırttı
Son dakika haberi: Edirne'de aynı saatte meydana gelen 2 ayrı kazada sürücülerin kaçması şaşırttı
Son dakika haberi: Edirne'de aynı saatte meydana gelen 2 ayrı kazada sürücülerin kaçması şaşırttı
Son dakika haberi: Edirne'de aynı saatte meydana gelen 2 ayrı kazada sürücülerin kaçması şaşırttı
Son dakika haberi: Edirne'de aynı saatte meydana gelen 2 ayrı kazada sürücülerin kaçması şaşırttı
Son dakika haberi: Edirne'de aynı saatte meydana gelen 2 ayrı kazada sürücülerin kaçması şaşırttı

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Kırklareli, Otomobil, Tragger, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Edirne'de aynı saatte meydana gelen 2 ayrı kazada sürücülerin kaçması şaşırttı - Son Dakika


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