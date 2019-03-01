Son Dakika Haberleri: Edirne'de "Baba Marta" Kutlandı

Edirne'de "Baba Marta" Kutlandı

2 saat önce

Bulgaristan geleneği Baba Marta (Marta Nine) kutlamaları kapsamında Bulgaristan Başkonsolosluğu tarafından Edirneliler'e martaniçka adı verilen kırmızı - beyaz renklerde orlon bileklikler armağan edildi.

Edirne'de
Bulgaristan geleneği Baba Marta (Marta Nine) kutlamaları kapsamında Bulgaristan Başkonsolosluğu tarafından Edirneliler'e martaniçka adı verilen kırmızı - beyaz renklerde orlon bileklikler armağan edildi.

Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosluğu'nda görevli konsolos Radoslava Kafedjiyska, Sveti Georgi Rahibi Aleksandır Çıkırık ve konsolosluk görevlileri Mimar Sinan heykeli önünde "martaniçka" bilekliklerini huzurlu ve sağlıklı günler dilekleriyle vatandaşların bileğine taktı.

Konsolos Kafedzhiyska, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Bulgaristan geleneğini Edirne'de de yaşattıklarını söyledi.

Geleneğin her yıl 1 Mart'ta başlayıp leyleği görene kadar sürdüğünü ifade eden Kafedzhiysa, "Kırmızı ve beyaz ip, sağlık, mutluluk ve kısmetin sembolüdür. İnşallah hepimizi birleştirecek şekilde bunu kutlamaya devam ederiz. Bu gelenek 1 Mart'ta başlıyor ve martaniçkaları leyleği görene kadar takmaya devam ediyoruz. Leylek gördüğümüz zaman kolumuzdan çıkartıp meyve veren bir ağaca asıyoruz ve dileklerimiz gerçekleşiyor." dedi.

Rahip Çıkırık da 1 Mart'ın Bulgaristan'da "Baba Marta" baharın geldiği ilk gün olarak kutlandığını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:33 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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