Edirne'de Baca Yangını
1 saat önce
Edirne'de bir pansiyonun bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edirne
'de bir pansiyonun bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Sabuni Mahallesinde bir pansiyonun çatı kısmından duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri baca kısmında çıkan yangını müdahale ederek söndürdü.
Öte yandan bazı vatandaşlar, pansiyon bacasının kurum dolu olduğunu ileri sürerek ilgililerin gerekli önlemleri almadıklarını ileri sürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:14 Kaynak: AA
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