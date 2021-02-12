Edirne'de badem ezmesine "coğrafi işaret" verilmesinin sevinci yaşanıyor - Son Dakika

Edirne'de, Osmanlı saray mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden "Edirne badem ezmesi"nin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenmesinin sevinci yaşanıyor.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, odanın toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında, 26 ülkeye ihraç edilen Edirne badem ezmesinin coğrafi işaret tesciliyle taçlandırıldığını belirtti.

ETSO olarak 2012'de yaptıkları başvurunun bu yıl sonuçlandığını anlatan Zıpkınkurt, tescil sürecine katkı sunan Trakya Üniversitesine, üreticilere ve kent tarihi araştırmacılarına teşekkür etti.

Oda olarak coğrafi işaret başvurularına devam edeceklerini bildiren Zıpkınkurt, sırada Edirne çinisi, bez bebekler, talika, ayşekadın fasulye, minyatür kispet, akıtma, ciğer sarma, ipek böcekçiliği, çeltik tarağı, kabak çekirdeği, Karaağaç biberi, Lalapaşa karaçalı balı, Edirnekari, kurbağa bacağı ve kırmızı dipli mum başvurularının olacağını söyledi.

E-ticaret ve bayilik sistemiyle Edirne badem ezmesinin pek çok ülkede insanların ağzını tatlandırdığını vurgulayan Zıpkınkurt, "Tescil gururu, başta üreticilerimizin, bizlerin, Edirne'nin. Bu onuru bize yaşattıkları için badem ezmesi üreticilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Coğrafi işaretli ürünlerimizi tanıtmak ve bunların sayılarını artırmakla ilgili Ticaret ve Sanayi Odası olarak ciddi çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Tescillerin ürünlerin pazarlanmasına katkı sunduğunu dile getiren Zıpkınkurt, badem ezmesi üreticisi firmalara tescil belgesinin örneğini takdim etti.