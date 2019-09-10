Edirne'nin bölgesel üzümlerinden biri olan papazkarasının en verimli hale dönüştüğü Uzunköprü Yeniköy bağlarında ve çeşitli ithal, yerli üzümlerin yetiştirildiği Edirne'de bağbozumları devam ediyor.



'Edirne'nin ardı bayler' türküsünde anlatıldığı gibi geçmişte bağcılık kültürünün geniş alanlarda yaşatıldığı Edirne'de son yıllarda yeniden önem kazanan üzüm üretimi giderek artıyor. İklimsel, toprak yapısı ve coğrafi konumundan dolayı Ağustos sonu başlayan endüstriyel ve sofralık üzüm hasadı Ekim ayına kadar devam edecek.



Uzunköprü Yeniköy'de papazkarası bağbozumu 14 Eylül'de



Genciyle yaşlısıyla hep bir elden gerçekleştirdikleri bağbozumunu geçmişte adeta bir festival tadında yaşayan Uzunköprü Yeniköy'de, bağlarını tekrar ithal, yerli ve özellikle bölgesel papazkarası üzümleriyle şenlendiriyor. Bu amaçla 14 Eylül 2019 tarihinde Uzunköprü Belediyesi, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği ve Öktem Bağcılık katkıları ile 'Yeniköy Bağbozumu ve Yayla Şenlikleri' çerçevesinde sembolik bir bağbozumu etkinliği gerçekleştirilecek. - EDİRNE