Son Dakika Haberleri: Edirne'de Bahar Havası

Edirne'de Bahar Havası

55 dakika önce

Edirne'de kışın ortasında yaşanan bahar havası vatandaşları mutlu etti.

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Edirne'de kışın ortasında yaşanan bahar havası vatandaşları mutlu etti.

Hava sıcaklıklarının 14 derece ölçüldüğü kentte, güzel havayı fırsat bilen Edirneliler ve turistler, zamanlarını çay bahçeleri, ormanlık alan ve parklarda geçiriyor.

Sömestr nedeniyle okulların kapalı olması nedeniyle aileleriyle güzel havanın tadını çıkaran çocuklar da kentin tarihi ve turistik alanlarında eğleniyor.

Ceketle dolaşılacak kadar sıcak havayı görenler, Meriç ve Tunca Nehri kenarında dolaşıp güneşin ve açık havanın tadını çıkarıyor.

Nehir kenarlarındaki çay bahçelerinde çaylarını yudumlayan yerli, yabancı turistler ise tarihi kentin havasını soluyor.

Meteorolojik tahminlere göre, hava sıcaklıklarının hafta sonuna doğru daha da artacağı, 20 derecelere kadar çıkacağı ön görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:02 Kaynak: AA

Edirne, Güncel
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