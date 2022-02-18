Edirne'nin Keşan ilçesinde, bir bahçeden tarım aleti çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aşağı Zaferiye Mahallesi Taflan Sokak'taki bir evin bahçesinden tekli pulluk çalınması üzerine harekete geçti.
Ekipler, hırsızlık zanlılarının T.K. ve C.M. olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Edirne'de bahçeden tarım aleti çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika