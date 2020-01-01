Edirne'de balık fiyatları - Son Dakika

Edirne'de balık fiyatları
6 saat önce
Edirne'de hamsinin kilogramı 20 liradan satışa sunuluyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:20 Kaynak: AA
Edirne'de hamsinin kilogramı 20 liradan satışa sunuluyor.
Balıkçılarda bazı balık türlerinin TL olarak fiyatları şöyle:
Cinsi Fiyat (TL)
Hamsi: 20
İstavrit: 25
Çipura: 35
Levrek : 45
Palamut (tane) 30
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