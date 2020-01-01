Edirne'de balık fiyatları - Son Dakika
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Edirne'de balık fiyatları

6 saat önce

Edirne'de hamsinin kilogramı 20 liradan satışa sunuluyor.

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Edirne'de hamsinin kilogramı 20 liradan satışa sunuluyor.


Balıkçılarda bazı balık türlerinin TL olarak fiyatları şöyle:


Cinsi Fiyat (TL)


Hamsi: 20


İstavrit: 25

Çipura: 35

Levrek : 45

Palamut (tane) 30

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:20 Kaynak: AA
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