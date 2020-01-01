Edirne'de balık fiyatları - Son Dakika

Edirne'de hamsinin kilogramı 20 liradan satışa sunuluyor.



Balıkçılarda bazı balık türlerinin TL olarak fiyatları şöyle:



Cinsi Fiyat (TL)



Hamsi: 20



İstavrit: 25

Çipura: 35

Levrek : 45

Palamut (tane) 30