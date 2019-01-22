Son Dakika Haberleri: Edirne'de Balıkçı Teknesi Devrildi: 1 Kişi Yaralı, 1 Kişi Kayıp

Edirne'de Balıkçı Teknesi Devrildi: 1 Kişi Yaralı, 1 Kişi Kayıp

1 saat önce

Edirne'de balıkçı teknesi devrildi: 1 kişi yaralı, 1 kişi kayıpEDİRNE - Edirne'nin İpsala ilçesi Koyuntepe köyünde bulunan Hamzadere Barajı'nda balıkçı kayığı alabora oldu.

Edirne'de balıkçı teknesi devrildi: 1 kişi yaralı, 1 kişi kayıp

EDİRNE - Edirne'nin İpsala ilçesi Koyuntepe köyünde bulunan Hamzadere Barajı'nda balıkçı kayığı alabora oldu. Olayda suya düşen balıkçılardan biri kurtulurken, diğerini arama çalışmaları devam ediyor.
Balık avlamak için baraja açılan Esat Akbaş ile Nevzat Güneş, içerisinde bulundukları kayığın alabora olması sonucu suya düştü. Baraja düşen Nevzat Güneş, diğer balıkçılar tarafından kurtarılarak kıyıya çıkartıldı. 112 ambulansı ile Keşan Devlet Hastanesine getirilen Güneş, tedavi altına alındı. Suyun içerisinde bir süre yaşam mücadelesi veren Nevzat Güneş'in şoka girdiği öğrenildi. Diğer balıkçı gözden kayboldu
Olayda Esat Akbaş suda kayboldu. Haber verilmesi üzerine jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra Tekirdağ Deniz Polisi Su Altı Arama ekibi de olay yerine sevk edildi. Esat Akbaş'ın bulunması için çalışmalar devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:50 Kaynak: İHA

Nevzat Güneş, İpsala, Edirne, 3. Sayfa
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