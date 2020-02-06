Edirne'de Balkan sınırında kar yağışı başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de Balkan sınırında kar yağışı başladı - Son Dakika

Edirne'de Balkan sınırında kar yağışı başladı

6 saat önce

Edirne'de Balkan sınırına yakın yerleşim alanlarında kar yağışı başladı.

Edirne'de Balkan sınırında kar yağışı başladı, System.String[]

Edirne'de Balkan sınırına yakın yerleşim alanlarında kar yağışı başladı.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisine giren Edirne'de, Bulgaristan'a açılan sınır kapısı Hamzabeyli ve Balkanlar'a yakın köylerde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Uluslararası kara yolu statüsündeki yolun trafiğe kapanmaması amacıyla İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri kar kürüme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü kentte, sıcaklıklar sıfırın altında 1 derece ölçüldü.

Tahminlere göre kar yağışı, hafta sonuna kadar aralıklarla devam edecek.

Öte yandan kar ve yağmur dualarına çıkılan Edirne kent merkezinde, çiftçinin arzu ettiği oranda yağış henüz gerçekleşmedi. Dün kısa süreli sağanakların yaşandığı kent merkezinde ayaz etkili oluyor.

Bu arada Kırklareli'de de Dereköy Sınır Kapısı ve çevresinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

"Bereket yağdı"

Çiftçi Erdal Tasma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süre kuraklığın ardından kar yağışını sevinçle karşıladıklarını söyledi.

Çiftçinin kar yağışını bereket olarak gördüğünü ifade eden Tasma, "Ekinlerin suya ihtiyacı var, gübreler atıldı ama yağış yoktu, bu yağış biraz bizi rahatlattı. Allah'a şükürler olsun." dedi.

Bulgaristan, Hamzabeyli, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'da depremzedelere yapılan yardım sırasında kaydedilen görüntüler tepki topladı
Her gün binlerce aracın kullandığı yolda derin çatlaklar oluştu NTV'de düşen uçakla ilgili yanlış görüntü servis edilince izleyiciden özür dilendi Rejim ordusu, Türkiye'ye ait gözlem noktalarının bulunduğu Serakib'i kuşattı

Son Dakika Haberleri
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı
14:50 Türkiye'de Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
13:41 Koronavirüs'ten korunmak için ne yapmalı? Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı
10:39 Gizem Karaca'nın babasının antikaları kurtuldu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 16:18:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'de Balkan sınırında kar yağışı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]