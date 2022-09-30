EDİRNE'DE 'BANDOLU' EKSKAVATÖR TANITIMI - Son Dakika
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EDİRNE'DE 'BANDOLU' EKSKAVATÖR TANITIMI

30.09.2022 16:48

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde belediyenin araç filosuna kazandırılan ekskavatörün tanıtımında, Belediye Sanat Merkezi Zerlanis Bandosu'nun müzik dinletisi ilgi çekti.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde belediyenin araç filosuna kazandırılan ekskavatörün tanıtımında, Belediye Sanat Merkezi Zerlanis Bandosu'nun müzik dinletisi ilgi çekti.

Keşan Belediyesi tarafından araç filosuna kazandırılan ekskavatörün tanıtımı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Programa Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile sivil toplum kuruluşları, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar ve bölge halkı katıldı. Tanıtımda, Belediye Sanat Merkezi Zerlanis Bandosu, ekskavatör önünde müzik dinletisi sundu. Dinleti, bölge halkının ilgisini çekti.

'KEŞAN HALKI ADINA ÇOK MEMNUNUM'

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, her yeni araçların alınışında heyecan yaşadığını belirterek, 11 yaşında bayramda yeni ayakkabı almıştım. 3 gün ayakkabılarımı yastığımın altında saklamıştım, eskimesin diye. Yeni aracı da kullanmayalım, eskimesin demek geliyor içimden. Ama Keşan halkı adına çok memnunum. Heyecanımı sizinle paylaşıyorum. Keşan'ın ve Keşan'da yaşayan herkesin hizmetine kazandırıyoruz bu aracı. Çünkü yeni araçlar demek, yeni hizmet alanları açmak demek. Araç parkının genişlemesi, hizmet kalitesinin güçlenmesi anlamına geliyor. Sadece eksik olan araçları tamamlamıyoruz. Aynı zamanda araç yapımızı da gençleştiriyoruz. Şimdi araçlarımızın yaş ortalamasını 5'e düşürdük, 20'nin üzerindeydi. İyi bir yaş ortalaması. 10 yıllık gençleştirme yaptık. Belediye olarak mücavir alanlarımız dahil civar ilçe ve beldelere de hizmet veren bir 'ağabeylik' yapımız var. 41 ay önce göreve geldiğimizde 88 aracımız vardı. Şimdi 147 araç oldu. Bölgenin en güçlü araç filosuna sahip belediyelerindeniz. Yeni araçlarımıza sizlerin önerisiyle isim vermeye başladık. Şimdi yeni aracımıza da Keşanlı adını koyduk diye konuştu. Program, dua okunup kurban kesilmesiyle sona erdi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Meydanı, Tragger, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EDİRNE'DE 'BANDOLU' EKSKAVATÖR TANITIMI - Son Dakika

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