Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı - Son Dakika
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Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı

6 saat önce

EDİRNE'de şehrin en işlek caddesinde görülen başı boş atlar yeniden gündem oldu.

Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı, System.String[]

EDİRNE'de şehrin en işlek caddesinde görülen başı boş atlar yeniden gündem oldu. Atların trafiği birbirine kattığı anlar ise görüntülere yansıdı.

Edirne'de dönemin 'yetki tartışması' konusuna sahne olan ve Belediye Başkanlığı ile Valiliği karşı karşıya getiren başı boş atlar, Talatpaşa Caddesi'nde boy gösterdi. Araç trafiğine aldırmadan yolun ortasından ilerleyen atları, araç sürücüleri kornalarla uyarırken, vatandaşlar da şaşkın gözlerle izledi. Bir süre caddede dolaşan atlar çevredekilerin çabasıyla bölgeden uzaklaştırılırken geriye ilginç görüntüler kaldı.


Edirne, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:28 Kaynak: DHA
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