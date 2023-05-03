Edirne'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan motosiklet, otomobille çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Edirne'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan motosiklet, otomobille çarpıştı: 2 yaralı

04.05.2023 15:30
Edirne'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan motosiklet, otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Edirne'de başıboş köpekler, bir anda seyir halindeki motosiklete saldırdı. Kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü, yoldan geçen otomobille çarpıştı. Kaza sebebiyle 2 kişi yaralandı.

Edirne Kapalı Cezaevi yolunda başıboş köpekler seyir halindeki M.N.Ö. ile Z.G.'nin bulunduğu motosiklete saldırdı. Motosikletle bulunan sürücü korkuyla kontrolünü kaybederek karşı yönden gelen E.B. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Edirne'de köpeklerin saldırdığı motosikletli otomobille çarpıştı: 2 yaralı

2 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Edirne'de köpeklerin saldırdığı motosikletli otomobille çarpıştı: 2 yaralı
Kaynak: İHA
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Edirne Kapalı Cezaevi, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan motosiklet, otomobille çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan motosiklet, otomobille çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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