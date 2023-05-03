Edirne'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan motosiklet, otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Edirne Kapalı Cezaevi yolunda başıboş köpekler seyir halindeki M.N.Ö. ile Z.G.'nin bulunduğu motosiklete saldırdı. Motosikletle bulunan sürücü korkuyla kontrolünü kaybederek karşı yönden gelen E.B. idaresindeki otomobille çarpıştı.

2 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.