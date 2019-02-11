Son Dakika Haberleri: Edirne'de Basket Takımı Alt Yapı Seçmeleri

Edirne'de Basket Takımı Alt Yapı Seçmeleri

2 gün önce

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü basket takımı alt yapı seçmeleri Edirne'de gerçekleştirildi.

Edirne'de Basket Takımı Alt Yapı Seçmeleri, System.String[]
Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü basket takımı alt yapı seçmeleri Edirne'de gerçekleştirildi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Takımın alt yapı sorumluları Bahçeşehir Koleji Edirne Kampüsü'nde yetenekli sporcuları keşfetmek amacıyla gün boyu çalışma yürüttü.

Yoğun katılımın olduğu seçmeler kolejin spor salonunda yapıldı. Doğum yıllarına göre grup grup salona alınan yetenekli öğrenciler, hünerlerini profesyonel antrenörlere gösterdi.

Yaklaşık 150 sporcunun izlendiği seçmelerin sonuçları değerlendirmenin ardından okul yönetimi ve velilere bildirilecek.

Kolej Müdürü Mahmut Boztürk, okullarında gerçekleşen seçmelere yoğun katılım olduğunu belirtti.

Bölgenin yüksek standarlardaki spor salonlarından birine sahip okullarından pek çok spor branşında profesyonel sporcu yetiştirdiklerini ifade eden Boztürk, "Okulumuz akademik eğitimi dışında sportif başarısıyla da öne çıkıyor. Bölgenin en iyi spor salonlarından birisine sahip okulumuzun salonundaki çalışmalarla bir çok spor dalında profesyonel anlamda sporcu kazandırdık. Alt yapı çalışmalarımıza yapılan yoğun başvuru da bunun bir kanıtı. Bahçeşehirli öğrenciler sporu akademik yaşamlarının bir parçası haline getirmiş öğrencilerdir. Yoğun katılım nedeniyle öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:51 Kaynak: AA

Edirne, Spor
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