Son Dakika Haberleri: Edirne'de bayram dönüşü trafik yoğunluğu
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Edirne'de bayram dönüşü trafik yoğunluğu

1 saat önce

RAMAZAN Bayramı için gittikleri memleketlerinden ve tatilden erken dönenler, Edirne'nin Keşan ilçesinde yoğunluk oluşturdu.

Edirne'de bayram dönüşü trafik yoğunluğu, System.String[]


RAMAZAN Bayramı için gittikleri memleketlerinden ve tatilden erken dönenler, Edirne'nin Keşan ilçesinde yoğunluk oluşturdu.
Ramazan Bayramı tatili sonrası trafiğe takılmamak için erken dönmeyi tercih eden tatilciler, Keşan'dan İstanbul'a yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Özellikle Saros Körfezi'ndeki tatil beldeleri, Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı ve Çanakkale'den gelerek, İstanbul yönüne gidenler, ışıklı kavşaklarda yoğunluk oluşturdu. İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik bürosu ve Keşan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, oluşan yoğunluk nedeniyle tedbirlerini artırdı. Sürücüler, olası kazalarda trafiğin aksamaması için polis ekipleri tarafından ve yol üzerindeki tabelalarla uyarılıyor. Trafik yoğunluğunun hafta sonu artırması bekleniyor.

- Edirne
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:45 Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, Keşan, Edirne, Güncel
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