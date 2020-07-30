Edirne'de bayramlaşma programı gerçekleştirildi - Son Dakika

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kurban Bayramı dolayısıyla kurumlara bayram ziyaretinde bulundu.

Canalp, Meriç Askeri Gazinosunda 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeli, İl Emniyet Müdürlüğü Meriç Sosyal Tesislerinde gerçekleştiren törende de emniyet mensupları ile bayramlaştı.

İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Canalp, Ankara'ya tayin olan İl Jandarma Komutanı Alpaslan Doğan'ı tebrik etti, Edirnekari tablo hediye etti.

Vali Canalp, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve Kapıkule Sınır Kapısı'nı ziyaret ederek, çalışanların bayramını kutladı.

Canalp'e ziyaretlerinde AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve kurum müdürleri eşlik etti.