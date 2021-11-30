Bazı fırınların tarife dışı ekmek sattığı iddiası - Son Dakika

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, oda üyesi bazı fırıncıların tarifeye uymadığını ve bir kilogram ekmeği 10 liradan sattığını söyledi.

Zıpkınkurt, meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdiği basın toplantısında, oda üyesi fırıncıları ekmek fiyatlarıyla ilgili görüşmek üzere ETSO'ya davet ettiklerini ancak toplantıya katılım olmadığını belirtti.

Zam kararı alınmadan tarifesiz satış yapılamayacağını, kilogramı 10 liradan satış yapan fırınlara ceza verildiğini anlatan Zıpkınkurt, "Bizden talep ettikleri fiyatların bir kısmı 8 lira 70 kuruş bir kısmı da 9 lira 9 kuruşken, ekmek satmak için 10 lirayı nereden buldun da satmaya başladın. Nasıl bir yanlış içerisindesin. Yanlış yapıyorsunuz' diyoruz, toplantıya çağırıyoruz, 3 kişi sabote ediyor, getirtmiyor toplantıya. Ondan sonra sonucuna katlanacaksın kardeşim." ifadelerini kullandı.

Zıpkınkurt, hem oda üyesi fırıncıların hem de vatandaşların haklarını korumaya çalıştıklarını dile getirdi.

Fırıncıların artış taleplerini de değerlendirdiklerini anlatan Zıpkınkurt, şunları kaydetti:

"Meslek komitesi Türkiye genelindeki ekmek fiyatlarını, un fiyatlarını, maliyetleri araştırıyor. Ekmeğin kilosuna 9,09 lira istedikleri 26 Aralık 2020 tarihinde Türkiye'deki ekmek fiyatının ortalaması 7,14 lira. Edirne'de işçi maliyeti mi farklı, mazot mu farklı, un mu farklı? 81 vilayette böyle bir rakam yok. Bizim arkadaşların istediği rakam bu.

Son müracaatlarında 10 lira fiyat istediler, Esnaf Odası bu fiyatı verdi. Bu arada biz de yetkili kurulları oluşturduk. Tarım İl Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü 10 liralık fiyata şerh koydu. Buna rağmen bakanlığa sorduk. Bakanlıktan gelen yazıda ekmeğin kilogram fiyatının 8,50 lira olması uygun görüldüğü belirtildi. Esnaf Odası 10 lirayı vermiş. Biz de aralık ayında bu konuda toplanıp kararı vereceğiz. Meclisteki tüm arkadaşlarımız ticaretle uğraşan insanlar, dolayısıyla en iyi kararı vereceklerdir."