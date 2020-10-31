Edirne'de bekçilerin dikkati sayesinde uyuşturucu satıcısı yakalandı - Son Dakika

Edirne'de düzenlenen operasyonda 159 gram esrar ve 7 gram sentetik uyuşturucu el geçirildi.

Çarşı ve Mahalle bekçileri, Babademirtaş Mahallesi'nde şüpheli E.K'nın cebinden çıkardığı kağıt parçasından başka bir kağıt parçasına bir şeyler döküp şüpheli C.C.P'ye verdiğini tespit etti.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şüpheli E.K'nın evinde yaptığı aramada 159 gram esrar ve 7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

E.K. gözaltına alındı.